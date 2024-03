Ubriachi in centro litigano e si prendono a calci e pugni: un ferito in ospedale

Ancora violenza in centro storico a Treviso: nella tarda mattinata di domenica 17 marzo, verso le 12.15, due stranieri di 42 e 39 anni, visibilmente ubriachi, sono venuti alle mani per futili motivi costringendo i carabinieri del Radiomobile a intervenire per riportare la situazione alla tranquillità.

Protagonisti della vicenda un cittadino moldavo e uno romeno, frequentatori abituali della zona. Per le ferite riportate a naso e volto, uno dei due litiganti è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello mentre l'altro contendente è stato medicato sul posto dal personale del Suem 118. Lesioni lievi per entrambi gli uomini, nessuno di loro è in gravi condizioni. Identificati dai carabinieri, sono stati entrambi multati per ubriachezza molesta. Sempre domenica, questa volta in via Roma, i carabinieri di Treviso hanno arrestato un 36enne moldavo trovato in possesso di una carta d'identità contraffatta. Dopo gli accertamenti di rito l'uomo è stato rimesso in libertà.