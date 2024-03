Lite tra ubriachi, intervengono due carabinieri fuori servizio: 22enne denunciato

Alle 23 circa di sabato scorso, 2 marzo, in via Canova di Treviso due carabinieri liberi dal servizio sono intervenuti, qualificandosi, per sedare un'accesa lite fra due giovani, uno dei quali si è allontanato subito mentre l'altro, completamente ubriaco, ha continuato nel suo comportamento, urlando frasi oltraggiose e opponendo resistenza ai militari. Riportato alla calma, il giovane, un 22enne del posto, è stato identificato e denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Non si è fortunatamente registrato nessun ferito.