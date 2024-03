Disastro aereo a Trevignano, fissati i funerali di Lanfranco De Gennaro e Lucia Bucceri

Si svolgeranno venerdì prossimo 29 marzo, alle ore 11 alla Chiesa Votiva di Santa Maria Ausiliatrice a Treviso, i funerali di Lanfranco De Gennaro e della moglie Lucia Bucceri, 71 e 70 anni, i due coniugi trevigiani deceduti nel terribile schianto aereo avvenuto sabato 23 marzo a Trevignano. La coppia, lui generale dell'aeronautica militare in pensione e lei che aveva lavorato maestra, era molto conosciuta a Treviso e la scelta della chiesa è stata fatta proprio in considerazione delle tante persone che vorranno esserci per l'ultimo saluto e per stringersi nel dolore intorno ai familiari, i figli Marco e Silvia con Mario, Maya, Sirio e Mira, i fratelli Roberto, Mimma e Resi, i cognati e i nipoti. La celebrazione sarà affidata a don Tiziano Rossetto, amministratore parrocchiale di San Pelaio.

Intanto è cominciata l'inchiesta dell' Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo chiamata a chiarire le cause dell'incidente. L'ultraleggero Tecnam P2002 è precipitato, quasi certamente a causa di un malfunzionamento tecnico, nel giardino di una casa privata in via Alpini a Trevignano. Era stato preso in affitto da De Gennaro e dalla Bucceri che intendevano raggiungere così l'aereoporto di Campoformido, nei pressi di Udine, dove avrebbero dovuto ritirare il loro Tecnam P96 Golf che era stato sottoposto a riparazioni.

Nella prima fase l'Ansv svolgerà un sopralluogo sul luogo dell’evento, verranno acquisite informazioni e documenti - ad esempio, la documentazione relativa all’aeromobile coinvolto e al pilota, testimonianze, tracciati radar, comunicazioni radio terra-bordo-terra- ed effettuate analisi tecniche di vario tipo sul carburante e sul motore dell’aeromobile. Poi toccherà a tutti i fattori che possano aver contribuito alla tragedia, con particolare attenzione all'erorre umano, a quello organizzativo, al fattore tecnico ed al fattore ambientale. Verranno anche considerate le criticità che, sotto il profilo della sicurezza del volo, saranno eventualmente emerse durante l’inchiesta. Infine verranno tratte le conclusioni ricavabili alla luce delle evidenze acquisite e delle analisi condotte, determinando la causa dell’evento e i fattori che abbiano al succedersi dell'evento. Sempre in questa fase saranno anche elaborate eventuali raccomandazioni di sicurezza finalizzate a rimuovere le criticità per la sicurezza del volo individuate nel corso dell’inchiesta. La Procura di Treviso, nel frattempo, ha aperto un fascicolo (per ora senza indagati) in cui si ipotizzano i reati di disastro aereo colposo e duplice omicidio colposo.