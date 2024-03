Anziani coniugi perseguitati e malmenati dal figlio, salvati dai carabinieri

Da mesi perseguitava, con violenze fisiche e psicologiche, quasi quotidiane, gli anziani genitori, entrambi pensionati di circa 80 anni. I coniugi, residenti in un Comune dell'hinterland di Treviso sono stati soccorsi, dopo l'ennesimo episodio di violenza da parte del figlio che viveva con loro, dai carabinieri che hanno applicato il “codice rosso”. A finire in manette un 50enne trevigiano che è stato infatti bloccato e arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, completamente ubriaco, nel corso di ennesima lite in casa, ha strappato con forza il telefono alla madre intenta a chiamare in soccorso i militari al 112, l'ha colpita al volto con alcuni pugni e ha poi riservato lo stesso trattamento al padre. intervenuto in aiuto della moglie. Fortunatamente, nel frangente, ai due anziani sono state refertate solo lievissime lesioni. Il 50enne, reso in condizioni di non nuocere dai militari dell’Arma tempestivamente intervenuti in abitazione, al termine degli adempimenti di rito è stato condotto presso la casa circondariale di Treviso. Stamane l’arresto è stato convalidato e per l’indagato è stato disposto dal giudice l’obbligo periodico di presentazione alla P.G. ed il divieto di avvicinamento ai genitori.