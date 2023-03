Traffico di cocaina tra la Marca e Udine, narcotrafficante arrestato dalla squadra mobile

Quasi due chili di cocaina, 112 grammi di anfetamina, 1500 euro e materiale per confezionare dosi. E' il frutto dell'operazione antidroga, condotta dalle squadre mobili di Treviso e Udine, che sabato scorso ha portato all'arresto di due cittadini dominicani, un narcotrafficante 40enne, sulle cui tracce c'erano da tempo gli investigatori, e una sua cugina di 32 anni che gli faceva da corriere. Entrambi si trovano attualmente in carcere, il primo nella casa circondariale di Santa Bona a Treviso, la seconda alla Giudecca di Venezia, in attesa di comparire di fronte al giudice per l'udienza di convalida del fermo. Il blitz in cui è avvenuta la cattura dei due caraibici è avvenuto sabato scorso in un appartamento a Treviso, nella zona tra la stazione ferroviaria e in Terraglio, preso in affitto da qualche tempo dal 40enne e vera e propria base logistica dei suoi traffici in città. Lo straniero conviveva nell'abitazione con un'altra connazionale, una 45enne, e solitamente si spostava tra la Marca e il Friuli, per distribuire dosi di cocaina, usando due auto, una presa a noleggio e una Seat Ibiza intestata ad una terza persona, con targa spagnola.

Sabato gli agenti della squadra mobile di Treviso e Udine, da tempo sulle sue tracce, hanno seguito i movimenti dell'uomo e assistito alla visita della cugina, proveniente di Barcellona, che gli stava per consegnare un involucro di 1,2 chili di polvere bianca. Il "corriere" aveva compiuto il viaggio dalla Catalogna alla Marca cambiando più autovetture a noleggio. I poliziotti sono subito intervenuti ma il 40enne, vedendosi scoperto, ha aggredito con un coltello uno dei poliziotti, lo ha trattenuto, permettendo alla 32enne di entrare in casa. Lo straniero e la cugina hanno tentato di barricarsi nell'appartamento, con la convivente dell'uomo, ma gli agenti, coordinati dal dirigente Immacolata Benvenuto, hanno sfondato la porta per poi bloccare il 40enne e le due donne, evitando che potessero disfarsi della droga. Il narcotrafficante dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale mentre la donna che viveva con lui è stata denunciata a piede libero.

Durante la perquisizione gli agenti delle squadre mobili di Treviso e Udine hanno trovato, oltre al pacchetto da 1,2 chili portato dalla cugina, 770 grammi nascosti in un doppio fondo ricavato sul sedile anteriore destro della Seat Ibiza, anfetamine, denaro e altro materiale per suddividere in dosi la polvere bianca.