Ubriachi alla guida, quattro denunciati in sei ore di controlli

Continua senza sosta l'attività di prevenzione e controllo sulle strade della Marca da parte dei carabinieri di Treviso. In sole sei ore, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 ottobre, sono stati quattro gli automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza.

I controlli

Alle 23.30 circa di sabato una 32enne moldava controllata in Viale IV novembre a Treviso a bordo di auto di grossa cilindrata è risultata positiva all'alcoltest con valore pari a 1.56 (su un limite consentito di 0.5). Patente ritirata e veicolo sequestrato. Alle 2 di notte, invece, un 34enne italiano residente a Spresiano è stato fermato lungo la Pontebbana alla guida di autocarro. L'uomo è risultato positivo all'alcoltest con un valore di 0,82 g/l. Anche per lui, inevitabile, è scattato il ritiro della patente. Dopo circa un'ora, passate da poco le 3 di notte, un 30enne italiano controllato in Viale IV Novembre, è risultato avere un valore di quasi 1.40 g/l. Infine, verso le 5.30 di mattina, un 30enne di origini marocchine, a Villorba è stato fermato con valore pari a più di 0.80 g/l. «Quattro patenti ritirate in una notte per guida in stato di ebbrezza è un dato che parla da solo - concludono dal Comando dei carabinieri di Treviso -. I controlli sulle strade continueranno, è importante dare un segnale forte per cercare di contenere e arginare al più presto un malcostume sempre più grave».