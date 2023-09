Ubriachi in stazione e con una bici rubata: daspo per tre stranieri

Continueranno anche questo fine settimana i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Treviso, finalizzati ad arginare la microcriminalità giovanile e a garantire più elevati livelli di sicurezza per residenti e visitatori che arriveranno in città nelle prossime ore. Durante gli scorsi giorni della settimana le volanti della Questura e gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Milano e Torino, sono stati impegnati in particolare nella zona della stazione ferroviaria, dell'autostazione Mom, in Via Roma, Piazza Borsa, ai Giardini di Sant'Andrea, in Piazza Duomo e Piazza dei Signori. I servizi straordinari disposti dalla Questura hanno consentito finora di identificare più di 800 persone e di controllare 78 veicoli e 12 esercizi commerciali.

Durante i controlli sono stati sanzionati tre cittadini stranieri che bivaccavano visibilmente ubriachi nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Per loro è scattato anche l'ordine dall’allontanamento da quell’area della città. Uno di loro, inoltre, è stato denunciato poiché trovato in possesso di una bicicletta risultata rubata.

I servizi con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, che anche nei prossimi giorni integreranno i dispositivi ordinari di controllo del territorio, garantiranno una presenza capillare della Polizia di Stato in tutte le aree del centro cittadino, sempre al servizio della collettività e della pacifica convivenza.