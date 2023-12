Ubriachi alla guida, sette patenti ritirate nel fine settimana

I carabinieri di Treviso hanno continuato nel fine settimana i controlli sulle strade della Marca: sette gli automobilisti fermati per guida in stato di alterazione psico-fisica determinata dall’abuso di alcol o stupefacenti: a tutti è stata ritirata la patente di guida. Due, invece, i soggetti con provvedimenti a carico rintracciati e arrestati dai carabinieri nell'ultimo weekend.

I controlli

I carabinieri di Riese Pio X hanno denunciato in stato di libertà un 38enne controllato a Castello di Godego mentre era alla guida di un'auto di grossa cilindrata. Sottoposto ad alcoltest, l'uomo è risultato positivo con tasso maggiore di 1,20 gr./lt.

A Castelfranco Veneto un 22enne controllato in via Valsugana è risultato positivo all'alcoltest con tasso pari quasi a 1 gr./lt. A Mogliano Veneto un 38enne del Veneziano, controllato in via Marocchesa, è risultato positivo con tasso superiore a 1 gr./lt.. Stessi esiti alcolimetrici per un 20enne alla guida sanzionato dai carabinieri all’esito di un controllo in via Postumia di San Biagio di Callalta. A Casier un 28enne di origini macedoni, controllato in Viale delle Industrie, è stato trovato con tasso superiore a 2 gr/lt. A Treviso un 58enne ed un 25enne, controllati da pattuglie dell’Arma, rispettivamente, in viale Europa ed in via Salsa, sottoposti ad accertamento alcolemico sono risultati positivi con tasso pari, per entrambi, a quasi 1,40 gr./lt.

Due arresti

Sarà giudicato per direttissima nelle prossime ore un 55enne arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Montebelluna per evasione. L’uomo, già gravato da precedenti per vari reati e che si trovava dallo scorso mese di settembre agli arresti domiciliari (misura cautelare già violata in due circostanze nello scorso mese di ottobre) nella serata di ieri è stato rintracciato dai militari dell’Arma, per l’ennesima volta, fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.

I carabinieri di Treviso hanno infine eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Tribunale di Trento, arrestando un 26enne che dovrà espiare la pena di 3 anni di reclusione per sentenze divenute irrevocabili a suo carico per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto con strappo commessi, rispettivamente, nel 2017 e 2018, nelle province di Treviso e Trento. Il giovane è ora dentenuto nel carcere di Santa Bona.