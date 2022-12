Al volante con il doppio del tasso alcolico consentito: 31enne denunciato

Continuano i controlli sulle strade della Marca per provare ad arginare il fenomeno degli ubriachi alla guida, soprattutto durante i fine settimana. Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 dicembre i carabinieri del Radiomobile di Castelfranco Veneto hanno sorpreso in via Lovara un automobilista che, sottoposto all'alcoltest è risultato positivo con tasso di oltre 1 gr./lt (più del doppio rispetto al limite consentito di 0.5). Per il 31enne è scattata così la denuncia ed il ritiro della patente di guida.