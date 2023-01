Ubriaco finisce nel fosso con l'auto: patente sospesa per un anno

Finisce ruote all’aria dentro un fossato con la sua auto, esce incolume dall’incidente ma si becca la sospensione della patente e una multa da 1600 euro. È quanto accaduto nel pomeriggio di sabato 28 gennaio ad un 47enne residente nel Comune di Altivole che, alla guida di un'Opel Astra, è uscito autonomamente di strada, in via Colombera a Villa d’Asolo, finendo nel fosso a lato strada.

Sul posto, attorno alle 14.30, è intervenuta la pattuglia della polizia locale associata dell’Asolano. L'automobilista è stato sottoposto dagli agenti al controllo con l’etilometro che ha rilevato un tasso alcolemico di 1,27 gr/l. Inevitabile la sospensione della patente per un anno e una sanzione amministrativa di 1600 euro. Anche nelle prossime settimane, come nei mesi scorsi, sono stati pianificati nuovi controlli stradali della polizia locale, dotate di etilometro e di strumenti per la rilevazione non solo della velocità ma anche dei veicoli senza assicurazione o con revisione scaduta.

Il commento

«È importante mantenere la presenza sulle strade degli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Sandro Bonato, per scoraggiare comportamenti scorretti al volante ma anche per prevenire incidenti e tutelare la sicurezza dei nostri cittadini» conclude il sindaco Mauro Migliorini.