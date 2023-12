Ubriaco alla guida provoca un incidente, patente ritirata

Anche durante il weekend dell'Immacolata i carabinieri hanno continuato i loro controlli sulle strade della Marca ritirando due patenti per guida in stato di ebbrezza. Nel pomeriggio di ieri, domenica 10 dicembre, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 26enne veneziano coinvolto in un incidente stradale, fortunatamente senza feriti. Il giovane era alla guida della sua auto a San Zenone degli Ezzelini. L'alcoltest ha rilevato un tasso tale da far scattare il ritiro immediato della patente, oltre alla denuncia.

A Conegliano, invece, i carabinieri hanno denunciato sempre per guida sotto l’effetto di alcool, un automobilista 34enne di origini sarde ma residente nel Trevigiano. L'uomo era visibilmente ubriaco al momento del controllo, come confermato poco dopo dall'etilometro. Inevitabile anche per lui il ritiro della patente oltre alla denuncia.