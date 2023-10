Ubriaco in sella a una bici rubata, fermato e denunciato dai carabinieri

I controlli dei carabinieri, nel corso dell'ultimo fine settimana, hanno portato alla denuncia di un 38enne ivoriano, sorpreso domenica scorsa dai militari dell'Arma in evidente stato di alterazione e in sella a una bicicletta risultata rubata il giorno prima.

La proprietaria della bici, infatti, era una 38enne del posto che aveva subito denunciato il furto ai militari dell'Arma. Durante un normale servizio di controllo i militari hanno subito notato il 38enne straniero, visibilmente ubriaco e in sella a una bici che corrispondeva in pieno alla descrizione fatta dalla donna derubata. Al termine del controllo e degli accertamenti, lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione mentre la bici è stata restituita dai militari dell'Arma alla legittima proprietaria.