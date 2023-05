Si scalda il latte sul fornello, avvolto dalle fiamme: muore carbonizzato

Aveva messo del latte a riscaldare sul gas ma le fiamme hanno avvolto il pigiama, in materiale sintetico, con cui era vestito: in pochi istanti si è trasformato in una sorta di torcia umana e non ha avuto scampo. E' morto dilaniato dalle fiamme, nonostante l'estremo tentativo di spegnerle, gettandosi sotto la doccia della sua abitazione. Questa la terribile fine di un pensionato di 85 anni, Giovanni Miotto, scomparso nella notte tra venerdì e sabato in un incidente domestico avvenuto nella sua abitazione di Valdobbiadene, in via Olivo Miotto. L'anziano non ha avuto purtroppo scampo: le sue urla d'aiuto sono state sentite dai residenti della palazzina in cui viveva ma quando medico e infermieri del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Valdobbiadene sono intervenuti sul posto, per lui non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ustioni riportate: è stato trovato a terra, nel piatto doccia del suo bagno, ormai esanime. La data del funerale non è ancora stata fissata: Giovanni Miotto, ex dipendente della banca Piva, originario di Segusino, era ipovedente (un fattore purtroppo determinante nella tragedia che ne ha provocato la morte) e in pensione da tempo. Lascia tre figli.