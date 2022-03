Legnaia distrutta da un incendio, paura in un allevamento a Fanzolo

Dopo il vasto incendio che ha interessato nella tarda serata di sabato il gran bosco dei Fontanassi, alle sorgenti del fiume Sile, un altro incendio ha colpito il territorio di Vedelago, questa volta a Fanzolo. Una legnaia, per cause in corso di accertamento, è andata distrutta dalle fiamme divampate in un'azienda agricola e allevamento, la "Fratelli Zandonà" di via Caleselle. Intervenute per spegnere le fiamme alcune squadre dei vigili del fuoco da Treviso e Castelfranco Veneto. Fortunatamente non si sono registrati intossicati e feriti e neppure gli animali dell'allevamento hanno avuto conseguenze. Giunti anche i carabinieri della stazione di Vedelago e la protezione civile. I danni sono stati fortunatamente limitati. Il vicesindaco, Marco Perin, ha effettuato un sopralluogo. I danni sarebbero per fortuna limitati alla sola legnaia e ad altro materiale contenuto all'interno. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio.