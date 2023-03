Niente visita medica per i dipendenti, nei guai presidente di un'agenzia di vigilanza

Dopo gli accessi ispettivi ed al termine di tutta l’attività di controllo della documentazione contrattuale, previdenziale e assicurativa, conclusasi il 2 marzo, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza hanno denunciato 4 rappresentanti di aziende ed elevato delle ammende per un totale di quasi 19mila e 500 euro. La presidente del consiglio di amministrazione di una società esercente un’attività di assistenza sociale e residenziale, con sede legale a Cesenatico, ma con una sede operativa a Piacenza è stata denunciata per non aver inviato a visita medica e aver omesso la formazione di alcuni lavoratori: circa 5.300 euro le ammende elevate.

Al titolare di un bar sulla via Emilia Pavese, in città, sono state elevate ammende per un importo di circa 7.900 euro. Lo stesso è stato anche denunciato per l’utilizzo all’interno dell’esercizio pubblico di un impianto elettrico non conforme. Stessa sorte per il titolare di una ditta di diagnostica clinica che oltre ad aver ricevuto un’ammenda di circa 5mila euro, è stato denunciato per non aver aggiornato il D.V.R. (Documento di valutazione dei rischi) a seguito della variazione della organizzazione aziendale.

Infine, il presidente del consiglio di amministrazione di una ditta di vigilanza privata, con sede legale a Treviso, ma con una sede operativa a Piacenza è stato denunciato per aver omesso di inviare i lavoratori a preventiva visita medica attestante l’idoneità alla mansione. Circa 1300 euro di ammende elevate.