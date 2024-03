Pneumatici, batterie usate, carcasse di auto: due discariche abusive sequestrate

Rifiuti speciali di ogni genere lasciati in due terreni lungo via Postioma, a Villorba. A scoprire queste vere e proprie discariche abusive sono stati i carabinieri del nucleo tutela ambientale che hanno denunciato per il reato di smaltimento illecito di rifiuti un 44enne di origini marocchine e un 66enne di Tarzo che saranno costretti anche a farsi carico dello smaltimento del materiale che è stato lasciato a diretto contatto con il terreno. In un piccolo appezzamento di proprietà del cittadino magrebino i militari hanno trovato alcuni pneumatici, un estintore, quattro batterie d'auto, alcune taniche con oli esausti e una vasca in plastica che conteneva un misterioso liquido. Ben più numeroso il materiale presente nel terreno, di un'ampiezza di ben 100 metri quadrati, utilizzato dal 66enne: i carabinieri hanno messo sotto sequestro un'auto senza motore, un vecchio autocarro, un motore, un trattore dismesso, pnaumatici, vari pannelli di legno coibentati, un container con all'interno un'altra vettura, una Vespa, una bici e varie latte di metallo. L'operazione dei militari si è conclusa nel pomeriggio di ieri, 26 marzo. Ora spetterà alla Procura di Treviso decidere come procedere nei confronti dei due "inquinatori".