Malore fatale in casa, muore rugbysta 24enne: due giorni fa lo stop del medico

Una terribile tragedia ha colpito in queste ore il mondo del rugby trevigiano. Leonardo Florian, 24enne di Spresiano, pilone del Villorba rugby, è stato stroncato da un malore improvviso da cui è stato colpito mentre si trovava in casa nella mattinata di oggi, 7 marzo. A nulla purtroppo è servito l'intervento da parte del Suem 118; medici e infermieri, allertati da madre e fratello del giovane, hanno a lungo tentato di rianimare il 24enne ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'atleta. A stroncare la giovane vita di Leonardo, dipendente di un'agenzia di sicurezza, potrebbe essere stato un infarto. Solo un esame autoptico sulla salma del 24enne potrà chiarire le cause.

Leonardo Florian non aveva mai avuto problemi di salute (oltre a qualche forma di influenza stagionale di cui aveva sofferto nelle scorse settimane) almeno fino a qualche giorno fa. Dopo una visita medica a cui è stato sottoposto l'altro ieri (martedì) il medico, per motivi attualmente ignoti, non gli aveva dato il nullaosta per poter giocare la partita di domenica prossima, per cui sarebbe stato convocato. Le analisi del sangue a cui si era sottoposto erano invece ok, stando a quanto riferito dalla famiglia alla società. Leonardo avrebbe dovuto disputare la partita che la franchigia del Mogliano rugby avrebbe dovuto disputare con la Fiamme Oro Roma, proprio a Villorba. Nella serata di oggi, 7 marzo, la squadra si riunirà e deciderà se scendere o meno in campo nel prossimo week end. Nel pomeriggio il presidente Mirco Piccolo ha fatto visita alla famiglia del 24enne.

"Un lutto sconvolgente ha scosso nelle ultime ore tutto il Villorba Rugby" ha scritto la società in un post su Facebook "E' mancato improvvisamente Leonardo Florian, 24 anni, pilone della formazione gialloblu. "Flo" (era questo il soprannome dei compagni di squadra) aveva 24 anni ed era considerato come uno dei migliori uomini della mischia gialloblu. Stimato e apprezzato dalla società, lascia un enorme vuoto in tutti i dirigenti e tra gli amici della formazione villorbese che si stringono attorno alla famiglia".

Shorty, come lo chiamavano gli amici, aveva studiato al Mazzotti e il prossimo 9 agosto avebbe festeggiato i 25 anni di età. Lascia padre Antonio, presidente del Cia Veneto (il comitato italiano arbitri) all'interno della Fip (la federazione italiana pallacanestro), la madre e un fratello. Il funerale potrebbe svolgersi nei primi giorni della prossima settimana.