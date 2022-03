Arrestato al pub, per due anni non potrà accedere ai locali pubblici

Il Questore della Provincia di Treviso, Vito Montaruli, ha emesso un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi per due anni a carico di un cinquantenne che nella serata dello scorso 1° marzo ha tenuto un comportamento molto aggressivo e molesto all’interno di un noto pub di Villorba, il Sagari di via Marconi. L'uomo, con numerosi precedenti penali e di polizia relativi proprio a condotte simili poste in essere in passato, in quella circostanza era stato arrestato dai carabinieri di Villorba che erano dovuti intervenire sul posto ed erano stati a loro volta aggrediti. Da inizio anno sono 7 i provvedimenti di questo tipo che la Questura di Treviso ha adottato per episodi di violenza verificatesi all’interno di locali pubblici.