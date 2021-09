Accusata di non inoculare il vaccino, infermiera indagata

Falso ideologico e omissione d'atti d'ufficio. Questi i reati di cui dovrà rispondere un'infermiera trevigiana operativa presso l'hub vaccinale di Villorba: nei suoi confronti la Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta dopo alcune segnalazioni per mancate inoculazioni di dosi di vaccino contro il Covid-19. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 settembre, gli agenti della squadra mobile sono intervenuti all'ex Maber per sequestrare i bidoncini di siringhe utilizzate dalla donna che è stata accompagnata in Questura per essere interrogata.

Alcuni mesi fa era finita al centro di un'indagine analoga un'infermiera, accusata da un carabiniere in forza alla stazione di Roncade di non avergli inoculato il vaccino. I test dimostrarono che in effetti il militare non era stato vaccinato ma la Procura decise per l'archiviazione. Nel luglio scorso a finire nei guai fu invece un medico del centro vaccinale di Godega, accusato di aver cercato di ottenere il green pass offrendo cento euro ad un'impiegata interinale addetta a stilare i certificati vaccinali.