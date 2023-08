Cerca di baciare una studentessa mentre aspetta il treno, maniaco arrestato

Prima le ha baciato una mano, poi ha cercato di baciarla in bocca, dopo averla afferrata. Minuti di terrore quelli vissuti ieri mattina, 2 agosto, da una studentessa 18enne che si trovava con un'amica sulla banchina del primo binario della stazione ferroviaria di Vittorio Veneto, in attesa di salire su un treno regionale. Autore dell'aggressione sessuale un 50enne di Farra d'Alpago, fermato poco dopo dalle forze dell'ordine nei giardini del centro storico, poco distante dalla stazione; è stata la stessa vittima, aiutata dall'amica, a chiedere aiuto. L'uomo, dipendente di una ditta di pulizie, non è nuovo ad episodi simili e in passato proprio per questo motivo avrebbe avuto altri guai (a suo carico una condanna a 2 anni e 2 mesi per violenza sessuale, già scontata: nel 2016 ha molestato in un treno, a Feltre, una 17enne, prendendole la mano e massaggiandole i piedi). Per il 50enne è scattato l'arresto per tentata violenza sessuale: attualmente si trova rinchiuso nel carcere di Santa Bona, in attesa di comparire di fronte al giudice.