Ruba un cartello stradale, pizzicato durante un controllo dei carabinieri

I carabinieri di Vittorio Veneto hanno denunciato per ricettazione un 20enne della zona. Il giovane, stanotte verso le 3, sottoposto a controllo in via Manin dai militari dell'Arma, alla guida della propria autovettura, ha mostrato da subito un certo nervosismo, insospettendo gli operanti che hanno quindi deciso di approfondire le verifiche. Grande la sorpresa dei militari quando, aperto il bagagliaio del veicolo, vi hanno trovato riposto un cartello stradale (con relativo sostegno) di divieto di sosta.

Il manufatto sarà restituito all'Ente proprietario, risultato essere, dal seriale, il Comune di Conegliano. Il giovane non ha chiarito i motivi del gesto, probabilmente una "bravata" che non gli ha tuttavia evitato una segnalazione all'Autorità Giudiziaria.