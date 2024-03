Mano incastrata in un macchinario, operaio 20enne in ospedale

Un operaio 20enne di origini ucraina, H.N., è rimasto ferito ad una mano mentre si trovava al lavoro all'interno della Filatura di Vittorio Veneto, in via Schiaparelli. L'incidente è avvenuto alle 12.30 circa di oggi, mercoledì 27 marzo. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, è rimasto con un arto incastrato in un macchinario a cui stava lavorando. A lanciare l'allarme al 118 sono stati i colleghi di lavoro. Le condizioni del lavoratore non sono fortunatamente gravi: soccorso da medico e infermieri del Suem, il 20enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano per essere sottoposto alle medicazioni del caso. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i tecnici del nucleo Spisal.

Un altro singolare incidente è avvenuto stamattina presso l’asilo nido di Ponte della Priula, a Susegana. Una maestra è rimasta ferita, cadendo da un terrazzino dell'edificio su cui stava tentando di arrampicarsi. La malcapitata, trasportata dal Suem 118 in ospedale a Conegliano con lesioni lievi, si è arrampicata sul cornicione per arrivare al terrazzino adiacente ma ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra: si ipotizza che abbia tentato di chiudere una finestra lasciata aperta o cercato di entrare senza chiavi. Oltre ai sanitari sono giunti per i soccorsi del caso anche gli agenti del commissariato di Conegliano.