Processo Vaj, Meluzzi nominato superconsulente della difesa

Lo psichiatra sarà affiancato da Ezio Denti, l'investigatore privato che ha assistito Massimo Bossetti nel processo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Spunta l'ipotesi che il processo, al via il 14 aprile, venga registrato e trasmesso da "Un giorno in Pretura"

Inizierà il prossimo 14 aprile il processo a Patrizia Armellin e Angelica Cormaci, le due donne accusate dell'omicidio di Paolo Vaj, il 57enne ucciso, nella notte del 18 luglio 2019, nella casa di via Cal dei Romani a Vittorio Veneto, dove i tre vivevano. E possibile che le udienza che si terrano presso la corte d'assise del tribunale di Treviso vengano registrate e poi trasmesse dalla trasmissione televisiva "Un giorno in Pretura", su raitre. E' quanto richiesto dalla difesa delle due donne. Secondo il pubblico ministero Davide Romanelli, Armellin e Cormaci, avrebbero ucciso con premeditazione Vaj, per un movente economico, per intascare il denaro di alcune polizze sulla vita che la vittima aveva intestato alla compagna.

Gli avvocati della difesa, Marina Manfredi e Stefania Giribaldi hanno intanto nominato due nuovi superconsulenti: Ezio Denti, l'investigatore privato che ha assistito Massimo Bossetti nel processo per l'omicidio di Yara Gambirasio, e lo psichiatra Alessandro Meluzzi, molto noto per le sue apparizioni televisive e durante la trasmissione radiofonica "La Zanzara". Del team di esperti fanno parte anche l'ingegner Luigi Nicotera, anche lui impegnato nella difesa di Massimo Bossetti, i medici legali Ilan Brauner e Valentina Bugelli oltre allo psichiatra Sergio Monchieri.