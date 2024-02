Scappa dall'agriturismo senza pagare il conto, "scroccone" nei guai

E' rimasto ospite, per una decina di giorni, di un agriturismo del vittoriese ma la sua vacanza nell'Altamarca si è conclusa in maniera improvvisa e inaspettata. Il protagonista di questa vicenda, un 33enne di origini campane, si è allontanato dalla struttura ricettiva senza preavviso e senza saldare il conto dovuto, 500 euro circa, portando con sé le chiavi per l’accesso sia alla struttura che alla stanza che gli era stata assegnata. Ci sono guai in vista per un uomo che dopo il soggiorno è scappato senza fare ritorno all'agriturismo e rendendosi poi irreperibile, senza rispondere più al numero di telefono che aveva fornito. Per l'uomo si profila una denuncia che i proprietari della struttura hanno già presentato nei suoi confronti.