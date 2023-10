Tetto in fiamme, palazzina evacuata: rogo forse innescato dal fotovoltaico

Potrebbe essere stato un malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico ad aver provocato l'incendio che ha devastato una palazzina di via Isonzo, nella zona di San Giacomo di Veglia, a Vittorio Veneto. I vigili del fuoco, impegnati dal pomeriggio di ieri, 30 ottobre, hanno continuato nel lavoro di messa in sicurezza e di bonifica anche durante la scorsa notte. Devastati circa 200 metri quadrati di copertura in lamiera. I residenti dell'edificio, la famiglia De Nadai, sono stati evacuati in tempo e fortunatamente non si sono registrati ne' feriti ne' intossicati. A lanciare l'allarme al 115 è stata una pattuglia della Guardia di Finanza di Venezia che stava transitando in zona. Impegnati per spegnere le fiamme più di 20 pompieri del comando di Treviso con tre autopompe, due autobotti e due autoscale di cui una in rinforzo dal comando di Pordenone. Precauzionalmente la polizia locale di Vittorio Veneto ha provveduto ad interdire al traffico la strada provinciale 71.