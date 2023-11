Ubriaco molesta un ciclista, danneggia un'auto e aggredisce i carabinieri

Serata movimentata a Vittorio Veneto dove ieri, 22 novembre, un giovane 20enne in evidente stato di alterazione psico-fisica, verosimilmente causato da abuso di alcool, ha dapprima molestato un ciclista di passaggio per poi danneggiare, apparentemente senza motivo, specchietto e tergicristalli di un'autovettura in sosta. Il proprietario del mezzo ed i carabinieri intervenuti nel frattempo hanno raggiunto nei pressi del supermercato di via Celante del centro vittoriese il giovane che ha tentato di sottrarsi al controllo e ha insultato i militari dell'Arma con frasi ingiuriose. Riportato alla calma è stato affidato ai sanitari e per lui è scattata, in attesa di eventuali querele da parte dei privati coinvolti, la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.