Cade dalla mountain bike sul Montello, ricoverato con un trauma toracico

Attorno alle 11.30 di oggi 17 febbraio il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato per un ciclista caduto con la propria mountain bike lungo una strada del Montello nel comune di Volpago. Un soccorritore che vive nelle vicinanze si è subito messo a disposizione aiutato da altre due persone che hanno assistito all'incidente. Sul posto è stato inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che ha sbarcato con un verricello di 20 metri equipe medica e tecnico di elisoccorso. Dopo le prime cure lo sfortunato ciclista, con un sospetto trauma toracico, è stato affidato all'auto medica sopraggiunta nel frattempo per il trasporto in ospedale.