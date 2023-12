Precipita dal tetto dell'azienda, ricoverato in prognosi riservata

Grave incidente sul lavoro, lunedì 4 dicembre, alla Way To Go srl di Volpago del Montello: un uomo è precipitato dal tetto dell'azienda, cadendo da un'altezza di circa sei metri. L'allarme è scattato in mattinata, poco prima delle 9.

Dalle testimonianze raccolte, a cadere dal tetto sarebbe stato il titolare di una delle due ditte esterne impegnate nei lavori sulla copertura dello stabilimento di Via Spineda, danneggiato dal maltempo. I lavori erano iniziati la scorsa settimana. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è intervenuto l'elisoccorso del Suem 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale Ca' Foncello dove, al momento, si trova ricoverato in gravissime condizioni. La Way To Go è un'azienda specializzata in spedizioni di vino. Sul posto, oltre al Suem 118, sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal.