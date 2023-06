Ubriaco si schianta contro il cancello di una casa: non aveva mai preso la patente

Continuano i controlli dei carabinieri di Treviso sulle strade della provincia: nella notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno, verso le 4, in Via Schiavonesca Nuova a Selva di Volpago del Montello un 34enne italiano alla guida di un Fiat Fiorino ha perso il controllo del mezzo su cui stava viaggiando con altri due passeggeri, rimasti illesi. Il furgone è finito contro il cancello di un'abitazione. Sottoposto all'alcoltest, il 34enne è risultato positivo (quasi 1.40 grammi/litro) e pure senza patente di guida perché mai conseguita. L'uomo è stato denunciato.

Gli altri controlli

Un 62enne italiano è stato denunciato dopo che, durante un controllo all'alba di sabato, è stato fermato a Roncade alla guida di auto di grossa cilindrata risultando positivo all'alcoltest con tasso pari quasi a 1 grammo/litro. Patente di guida ritirata e auto sottoposta a fermo amministrativo.

A Valdobbiadene, in località San Giovanni, un 27enne italiano è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana nascosti in auto. Denunciato anche lui per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento sull'uso di stupefacenti. Patente di guida ritirata.

Resi noti anche gli esiti degli accertamenti su due conducenti di autovetture che, rispettivamente, nei mesi di marzo e maggio scorsi, erano rimasti vittime di fuoriuscite autonome di strada nel comune di Mogliano Veneto: per il primo, classe 1984, è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 3 grammi/litro, il secondo, un 71enne, è risultato positivo all'alcoltest con tasso superiore a 1.75 grammi/litro.