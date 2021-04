Inaugurata la nuova linea produttiva del Gruppo Stiga a Castelfranco Veneto

Chiuso il 2020 con un fatturato di 450 milioni di euro, per il Gruppo Stiga inizia un nuovo capitolo. «Prende il via una nuova linea produttiva, che proietta la storia dell’azienda nel futuro prossimo della robotica applicata al giardinaggio. Una narrazione tutta ambientata nello stabilimento di Castelfranco Veneto, che diventa così sempre più un polo di innovazione tecnologica in grado di attrarre talenti dal mondo intero».

È con queste parole che l’amministratore delegato della multinazionale veneta specializzata in macchinari e attrezzature da giardino Sean Robinson annuncia l’avvio della produzione dell’ultima novità in casa Stiga in fatto di taglio dell’erba: si chiama Stig, è un robot interamente pensato, testato e realizzato nel quartiere generale dell’azienda ed è qui che verrà prodotto. Capostipite di una serie di modelli all’avanguardia che vedranno la luce nei prossimi anni, il robot è frutto del lavoro di una squadra di ingegneri e tecnici informatici perlopiù italiani capitanata da un giovane padovano. Un progetto che rientra in un piano di investimenti di oltre 15 milioni di euro.

«Dietro Stig ci sono quasi trenta brevetti che si devono alle spiccate conoscenze e all’ingegno dei miei colleghi» racconta con orgoglio il capoprogetto Michele Scapin, ingegnere di 34 anni di Cittadella (PD) e responsabile del team ricerca e sviluppo, composto da 20 persone tra ingegneri, prototipisti e tecnici informatici, a cui si aggiungono i 17 addetti impiegati nella linea produttiva. «Non a caso porta il nome del fondatore del marchio Stiga ed è stato pensato – prosegue Scapin – per riassumere i valori del Gruppo: le sue prestazioni mirano infatti ad efficienza e risparmio energetico. Si tratta di un modello di robot che rappresenta il primo passo verso una vera e propria svolta tecnologica nel settore del giardinaggio». «Tecnologia all’avanguardia al servizio di hardware ed elettronica per sviluppare nuovi macchinari da giardino, ma utile anche – aggiunge Giacomo Tesolin, direttore marketing di Stiga – a rivoluzionare l’intera linea produttiva: a Castelfranco Veneto da oggi andrà in scena il futuro della fabbricazione dei robot per il taglio dell’erba, a rappresentare la nuova direzione presa dall’azienda. Interfaccia utente, esperienza del consumatore, servizi forniti: niente sarà più come prima».

«Non si sottolinea mai abbastanza come l’impresa industriale italiana sia spesso un avanzato luogo di ricerca e innovazione, in cui si incontrano competenze e dove i giovani ricevono l’opportunità di crescere e sviluppare progetti. E dove poi i progetti possono trovare concreta realizzazione, come da oggi con questa nuova linea produttiva. Essere qui è anche motivo di soddisfazione per la vitalità che dimostrano le imprese e l’industria del territorio e di tutto il Paese, in questi mesi così complessi» dichiara Maria Cristina Piovesana, vicepresidente di Confindustria per l’ambiente, la sostenibilità e la cultura. E ancora Piovesana: «L’incontro di oggi è un messaggio di fiducia per il futuro, di cui diamo merito a Stiga e al legame forte e consolidato che ha stabilito a Castelfranco Veneto. Un segnale che non può e non deve restare isolato ma diventare modello in tutta Italia».

«Congratulazioni per l’innovativo progetto Stig che ora va in produzione. Una tecnologia d’avanguardia, interamente pensata e realizzata a Castelfranco Veneto. Stiga è un’eccellenza industriale di valore internazionale e un orgoglio per la nostra associazione. Siamo fieri, per i risultati del suo lavoro, per le opportunità che crea per il capitale umano, per il valore che dà al territorio, confermata solo pochi anni fa con il nuovo quartiere generale dell’azienda, modello di architettura sostenibile. Nel programma di Presidenza ho voluto indicare quattro direzioni fondamentali di impegno per l’associazione: digitalizzazione, sostenibilità, innovazione, inclusione, leve di sviluppo unite da un comune fattore fondamentale, che è il capitale umano. Tutto questo traspare in maniera chiara nell’impegno di Stiga, con la volontà di guardare avanti, e di lavorare insieme, con fiducia verso il futuro». Così Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso.

«Inesauribile serbatoio di ricerca e innovazione, la Provincia di Treviso è l’humus ideale per accogliere aziende votate all’internazionalizzazione e perciò testimoni perfette, ben oltre i confini italiani, dell’eccellenza tipicamente Made in Italy di cui questo territorio è espressione» il commento del sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon.

