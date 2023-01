Maltempo, nevicate sulle Dolomiti: torna l'allerta valanghe

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha emesso in queste ore un avviso di criticità per valanghe in cui è fissata la fase operativa di attenzione per la zona MONT-1 (Dolomiti) e MONT-2 (Prealpi), da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza a partire da lunedì 9 gennaio alle ore 6. Nel dettaglio, le valanghe potranno interessare in modo localizzato siti in quota e passi dolomitici. Possibili valanghe da slittamento con fessurazioni e pochi fenomeni in movimento in particolar modo lungo i pendii ripidi con suolo erboso. In queste ore sono previste nevicate con apporti dai 20 ai 35 centimetri su Dolomiti a 2mila metri di quota e di 20-50 centimetri nelle Prealpi oltre i 1500 metri di quota.

Il meteo in pianura

Lunedì 9 gennaio residue precipitazioni al mattino seguite da un parziale miglioramento. Nella seconda parte della giornata, invece, proprio l'ingresso di aria più fredda potrebbe causare un aumento della variabilità con locali fenomeni a carattere di rovescio. Fase più tranquilla da martedì 10 con temperature finalmente più vicine alla media del periodo e minime che anche sulla pianura dovrebbero tornare intorno allo zero. Da valutare una nuova possibile fase variabile da mercoledì sera, ma dagli ultimi aggiornamenti si tratterebbe di un peggioramento modesto e poco incisivo.