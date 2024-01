Maltempo, allerta fiumi nella Marca: «Sile a livello di guardia»

Epifania all'insegna del maltempo nella Marca: da oltre 24 ore sta piovendo incessantemente su tutta la provincia e gli effetti si sono visti sui principali corsi d'acqua del territorio trevigiano.

Nel pomeriggio di sabato 6 gennaio una prima allerta era scattata in via Fossadelle di Sopra a Ponte di Piave dove i fossi collegati al canale Bidoggia erano straripati costringendo i carabinieri a intervenire per tenere monitorata la zona. Nell'Opitergino Mottense preoccupano anche i livelli dei fiumi Monticano e Livenza: il sottopasso pedonale della stazione dei treni di Oderzo è completamente allegato. In serata l'allerta meteo si è spostata nei comuni dell'hinterland trevigiano dove il Sile ha raggiunto i livelli di guardia nei comuni di Casier, Silea e Casale sul Sile. Anche in questo caso sul posto sono al lavoro Protezione civile e carabinieri. Nessuna emergenza segnalata, per il momento, dai vigili del fuoco ma l'allerta fiumi resta per ora molto alta. Un primo miglioramento delle condizioni meteo è atteso dalla tarda mattinata di domani, domenica 7 gennaio.

Allerta regionale

Sulla base delle previsioni meteo per le prossime ore il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha prolungato l'allerta maltempo fino alle ore 14 di domenica 7 gennaio. Possibili nelle prossime ore precipitazioni abbondanti specie su Prealpi, pedemontana e pianura nord-orientale. Nevicate consistenti in montagna oltre i 1300/1500 metri, localmente anche più in basso sulle Dolomiti. Dichiararo lo stato di attenzione (allerta gialla) nei bacini:

• Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Province VI - BL - TV –VR)

• Basso Brenta-Bacchiglione (Province PD-VI-VR-VE-TV)

• Livenza, Lemene e Tagliamento (Province VE-TV)

• Piave Pedemontano (Province BL-TV)