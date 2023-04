Comunali 2023, Lega senza Fratelli d'Italia a Nervesa: Ceotta candidato

Venerdì 31 marzo la Trattoria Bandiera di Nervesa della Battaglia ha ospitato la presentazione del candidato sindaco della Lega, Andrea Ceotta. Sostenuto dal Carroccio e dalla lista civica dell'ex sindaco Fabio Vettori, Ceotta si presenterà alle urne senza l'appoggio di Fratelli d'Italia. A Nervesa però la Lega si è detta compatta nel sostenere la candidatura di Andrea Ceotta. Presente all'incontro anche l'Onorevole Dimitri Coin, segretario provinciale della Liga Veneta e ovviamente l'ex sindaco Vettori che ha passato virtualmente il testimone a Ceotta.

La presentazione è stata interrotta più volte dai commenti sarcastici di Fiorenzo Berton ex sindaco un tempo in quota Lega che ha definito "non adeguato" il candidato scelto dal Carroccio e, quando gli è stato chiesto di andarsene ha risposto dicendo di trovarsi in un locale pubblico minacciando di chiamare i carabinieri se l'avessero allontanato. Lo scambio di commenti al veleno ha interessato anche le ex assessore Sara Pastrolin e Lucia De Sordi. La tensione in paese è quindi già altissima. Il programma del candidato Andrea Ceotta verrà ufficializzato nelle prossime settimane, in lista 12 candidati consiglieri. Ceotta sfiderà alle urne la candidata sindaco di Fratelli d'Italia, Mara Fontebasso e Mateo Mattiuzzo di "Uniti per Nervesa", lista civica sostenuta dal centrosinistra.