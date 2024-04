Asolo, il centrodestra unito schiera Marco Piva come candidato sindaco

Sarà Marco Piva il candidato Sindaco del Centrodestra unito alle elezioni comunali di Asolo del prossimo 8 e 9 giugno. A sostenere la sua candidatura la lista “Orizzonti Asolani” che vede al proprio interno esponenti di FdI, Lega Nord, Noi Moderati, Nuova Democrazia Cristiana, Partito dei Veneti e Asolo Civica.

«Sono molto orgoglioso - ha commentato Marco Piva - del lavoro che, tutti insieme, abbiamo svolto in questi mesi e che ci ha permesso di costruire un progetto capace di accomunare tutto il centrodestra. Le divisioni, negli anni passati, sono state il motivo per il quale non siamo riusciti a ottenere la fiducia della maggioranza dei nostri concittadini. Presentarci oggi, uniti e forti di un programma di rilancio complessivo del nostro paese, costituisce una svolta importante».

«Asolo - continua Piva - in questi anni si è trasformata in una bella addormentata. Abbiamo perso di vitalità, di protagonismo, di capacità di valorizzare al meglio il nostro territorio e innalzare significativamente la qualità della vita di tutti. Potendo contare sul sostegno del nostro Governo, della Regione e della Provincia, potremo far tornare il centro storico nuovamente attrattivo e capace di esprimere le sue potenzialità, e le frazioni centri vivi e vitali nelle quali servizi, manutenzioni e sicurezza stradale verranno implementati e garantiti».

«Vogliamo rivolgerci a tutti i cittadini di Asolo, Casella, Sant’Apolinare, Pagnano e Villa D’Asolo - conclude il candidato Sindaco - che, come noi, pensano ad un reale e possibile cambiamento, che credono si possa fare di più e in modo migliore, che la nostra cittadina meriti risposte adeguate al suo valore. L’esperienza dell’amministrazione di centrosinistra è conclusa, si è esaurita portando alla divisione della squadra che la componeva: molti, infatti, abbandoneranno la politica e quelli che resteranno non si presenteranno uniti. Abbiamo una grande opportunità e siamo pronti per affrontarla».