Comunali 2023, il Ministro Nordio a Nervesa con Mara Fontebasso

La splendida cornice dell’Abbazia di Sant’Eustachio ha accolto in questi giorni il Ministro della Giustizia Carlo Nordio arrivato per sostenere la candidatura a sindaco di Mara Fontebasso.

L'evento è stato presentato da Piergiorgio Paladin di Ideeuropee. Dopo i saluti del padrone di casa concessionario dell’Abbazia Ermenegildo Giusti, si sono susseguiti gli interventi di benvenuto al Ministro della presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Nervesa Barbara Trentin, del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Montuori e della candidata a sindaco Mara Fontebasso. Numerosi i partecipanti all’evento che hanno potuto ascoltare il Ministro Nordio parlare con grande chiarezza delle problematiche riguardanti il sistema giudiziario in Italia e della necessità di una profonda azione riformatrice. Affrontati anche i temi dell’immigrazione e dell’impegno in politica dei giovani, che Nordio ha esortato a coltivare con la testimonianza e l’esempio. Si è anche complimentato con i numerosi giovani che hanno deciso di candidarsi nella lista di Mara Fontebasso. Una serata all’insegna di valori pregnanti per la vita democratica di una comunità: il confronto, la giustizia, la buona amministrazione, tutte cose che il Ministro ha augurato a Mara Fontebasso di poter sperimentare con successo al termine della sua corsa elettorale.