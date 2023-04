Comunali 2023, Claudio Alessandri si candida con Mario Conte

Claudio Alessandri torna a candidarsi alle elezioni comunali con la civica "Insieme per la nostra Treviso", a sostegno del sindaco uscente Mario Conte. L'architetto trevigiano si era già candidato a sindaco nel 2018 e alla Camera dei Deputati con +Europa.

«In questi ultimi anni, sia a livello nazionale quanto locale, il distacco tra i cittadini e le istituzioni si sta sempre più allargando e, molto probabilmente, tutto ciò avviene perché siamo avvolti da un’immagine sfilacciata di una politica non più in grado di dare risposte puntuali e concrete soprattutto là dove il nuovo sollecita una presenza posta al servizio e alcune corse di maggiore e migliore qualità - spiega Alessandri -. Provengo dall’associazionismo cattolico e sono stato impegnato nella Democrazia Cristiana. Oggi però (senza voler scomodare il “De Civitate Dei di S. Agostino” e quel profondo “appello ai liberi e forti” di Don Luigi Sturzo) sono fortemente convinto quanto occorra ritornare ai valori d'ispirazione cristiana perché la politica venga vissuta essenzialmente come servizio e non il contrario».