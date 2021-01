Caos per le code in mensa all'Electrolux: «Si cambino gli orari dei turni»

E' caos code in mensa all'interno della sede di Susegana della Electrolux. Negli ultimi giorni infatti, come segnalato dal gruppo di lavoro Skatenati Electrolux, si starebbero moltiplicando a vista d'occhio gli assembramenti dei lavoratori in attesa di pranzare in mensa, con tempi di attesa anche di 15 minuti nei soli 40 minuti di pausa.

«Questo problema - raccontano i dipendenti - si è venuto a verificare dopo le modifiche agli orari dei turni mensa e ciò riguarda sia i dipendenti interni sia quelli di ditte esterne. Insomma, un modello ottimo per la diffusione e il contagio da Covid in azienda, a cui poi si aggiunge il disagio per i tempi lunghi di attesa. Per questo motivi abbiamo già chiesto l'intervento delle Istituzioni e l'applicazione di sanzioni per il comportamento dell'impresa che non ha ritenuto di prendere provvedimenti tempestivi, nemmeno dopo le segnalazioni delle Rsu e dei lavoratori. E' evidente - continuano i dipendenti - che facendo così vuol dire abbassare la guardia in pieno boom pandemia in tutto il Veneto. Nell'attesa delle decisioni della dirigenza la Rsu ha comunque richiesto l'urgente ripristino degli orari precedenti, compresa la sanificazione dell'area e pulizie più frequenti». Una situazione di difficoltà tale che già per lunedì è stato programmato un sopralluogo della commissione paritetica interna per valutare il da farsi.