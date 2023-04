De Nardi: «Conte non ha portato in consiglio comunale la relazione di fine mandato»

«Ormai l'amministrazione di Mario Conte non ci stupisce più». Giorgio De Nardi, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni di Treviso, torna all'attacco del sindaco uscente dopo il consiglio comunale di giovedì 20 aprile.

«Un sindaco che chiede ai cittadini di rispettare le regole e poi, lui per primo, sistematicamente le elude non può garantire a questa città di crescere e di ottenere quei risultati che tutti auspichiamo - aggiunge De Nardi -. Come prevede l'articolo 13 dello Statuto Comunale, infatti, al termine di ogni amministrazione è obbligatorio portare al voto la relazione sull'attività svolta negli ultimi 5 anni. Sapete cosa ha deciso di fare Mario Conte per evitare le osservazione dei consiglieri comunali? Ha pensato bene di non portarlo in consiglio ma non si è dimenticato di pubblicarlo sul sito internet del Comune di Treviso per poter così pubblicizzare un documento nel quale racconta la sua verità, dipinge la nostra città come un paradiso nel quale va tutto bene e dove sono state realizzate opere mirabolanti. Ovviamente i consiglieri Rosi, Pelloni, Losappio e Tocchetto in consiglio comunale lo hanno incalzato per poter avere un confronto, ma è stato, per l'ennesima volta tutto vano» conclude De Nardi.