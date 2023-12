Quarto lotto della tangenziale, incontro tra Conte e il ministro Salvini

Incontro nel pomeriggio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fra il sindaco di Treviso Mario Conte e il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. «Abbiamo parlato di territorio, di sviluppo e di futuro» il commento di Mario Conte «Ci siamo confrontati sulle nuove opportunità per i comuni veneti, sullo stato di avanzamento dei progetti infrastrutturali nel nostro territorio, sui passi in avanti fatti per quelle fondamentali per Treviso come il IV lotto della tangenziale e quelle destinate a risolvere i nodi della viabilità della città di Treviso. Ci sono tutti i presupposti per trasformare progetti particolarmente attesi dalle comunità in cantieri e quindi opere destinate a incidere sulla quotidianità».