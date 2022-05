Amministrative a Santa Lucia, Szumski contro Lega e PD: «Meglio un commissario che Fantinel»

"Meglio un commissario che Fantinel come sindaco". Parole, queste, del "mariga" di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, che risponde così alle accuse di PD e Lega in merito al fatto di indirizzare i propri elettori verso il "non voto" alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno. "Come si fa a pensare che sia un bene avere il super minestrone rosso verde, ovvero l'accordo PD-Lega, in sfumatura civica con un programma a dir poco insufficiente e vago, a governare per cinque anni a Santa Lucia? - si chiede l'attuale sindaco - E non è solo il loro programma a preoccuparci. È anche il rumore di promesse che sappiamo, vista una certa esperienza, che non sarà possibile mantenere. È anche il mettere in campo una sorta di censura su chi, magari innocentemente, esprime qualche opinione pubblicamente, telefonandogli con sottile violenza. È chiaro che noi riteniamo di dare la nostra indicazione a non votare. Perché democraticamente è l’unica scelta che possiamo fare".

"O i verde-rosso alleati pensano di propinarci come democrazia il voto unico? Al PD rammento poi che a Conegliano, per mandare a casa il Sindaco in carica, andava bene arrivasse il commissario. Il commissario non sarà concettualmente il massimo, ma sarà un male di gran lunga minore rispetto a 5 lunghissimi anni di una Amministrazione senza alcun controllo democratico, questo sì. Poi i cittadini faranno quello che ritengono opportuno ovviamente, ma li avremo almeno informati compiutamente".