Comunali 2023, De Nardi presenta il programma: «Sogniamo una nuova Treviso»

Sabato pomeriggio, 18 marzo, piazza Santa Maria dei Battuti ha ospitato la presentazione dei punti salienti del programma elettorale di Giorgio De Nardi, candidato sindaco a Treviso per il centrosinistra.

Decine di trevigiani presenti in piazza hanno ascoltato le proposte dell'imprenditore per una "nuova Treviso". Vita sociale, educazione, lavoro e impresa, mobilità, ambiente, cultura-turismo-sport, sono queste le sei macroaree del programma che De Nardi punta a declinare sui bisogni specifici di giovani, famiglie e "senior".

Presente in piazza anche l'ex sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, che proprio durante . «Sogniamo una nuova Treviso - le parole di De Nardi - dove tutti i cittadini possono sentirsi al centro. Una città che garantisca diritti e opportunità a tutti, a misura di famiglia e ricca di servizi, capace di investire molto su: scuola, sicurezza, ambiente e mobilità. Iniziamo a darci da fare, invece di piangerci addosso. Ascoltare, riqualificare e velocizzare le azioni fondamentali per far tornare a volare Treviso».