Comunali a Nervesa, svelata la lista a sostegno di Mara Fontebasso

Sostenuta dai meloniani e da una civica che sfiderà Matteo Mattiuzzo (Uniti per Nervesa) e l'ex comandante dei carabinieri, Roberto Gatti, Mara Fontebasso ha ufficializzato in queste ore i nomi dei 13 candidati della sua lista con 5 candidate donna, tanti giovani ma anche nomi molto conosciuti a Nervesa e con esperienza politica alle spalle. Ecco chi sono:

MARA FONTEBASSO: Candidata sindaco, 52 anni, vive da sempre a Nervesa della Battaglia. Attualmente insegnante alla scuola dell'infanzia. In passato è stata imprenditrice ed educatrice avendo aperto a Ponte della Priula uno dei primi asili nido della Marca. Appassionata di politica, ha partecipato a molti incontri di formazione e studio. Figlia di Franco Fontebasso e Fedora Stradotto, sorella di Mirco, ha due figlie Maria Elena ed Angela.

MATTEO BERNARDEL: 38 anni, diploma di Agrotecnico. Attualmente impiegato come capoturno in un’azienda alimentare, è

presidente dell’Associazione storico culturale Battaglia del Solstizio. Consigliere del Lions Club Nervesa della Battaglia Tarvisium.

ERICA CALLEGARI: 35 anni, dottore commercialista attiva a Nervesa, vive da sempre a Bavaria ed è appassionata di musica, lettura e viaggi.

LEONARDO GOTTARDO: 48 anni, geometra. Libero professionista, lavora da sempre a Nervesa. Ex calciatore della squadra di calcio FBC Nervesa dal settore giovanile alla prima squadra, ha fatto anche il tecnico consulente per vari comitati di festeggiamenti ed è già stato consigliere comunale.

FRANCESCO LOTORO: 67 anni, laureato in medicina e odontoiatria. Attualmente è medico di famiglia nel Distretto di Nervesa, Giavera e Volpago. Per 10 anni medico presso il penitenziario di Treviso, è stato sempre impegnato nel volontariato.

GIORGIA MARTIGNAGO: 24 anni, diplomata al Collegio Immacolata di Conegliano attualmente studia al quinto anno della facoltà’ di Farmacia presso l’Università di Trieste. Dirigente sportivo è responsabile comunicazione e social media manager di una società sportiva locale.

CLAUDIO MENEGHETTI: 62 anni, funzionario dei vigili del fuoco in pensione. Ispettore Esperto Antincendi del Corpo Nazionale e coresponsabile delle attività formative e dei progetti didattici del Comando Provinciale di Treviso. Volontario e organizzatore di attività di beneficenza in ambito sportivo e sociale, nel 2018 è stato presidente del Comitato di Arrivo della Tappa del Giro d’Italia a Nervesa della Battaglia.

MARTINA PIVA: 47 anni, istruttore amministrativo presso il Comune di Montebelluna. Per 17 anni è stata impiegata amministrativa presso Tecnica Group. Partecipa attivamente alle attività della parrocchia e della Pro Loco.

NICOLA RASERA: 44 anni, laureato in Economia aziendale, lavora come agente assicurativo. Ex calciatore nel settore giovanile della squadra di calcio FBC Nervesa è da sempre attivo nel Volontariato, sono stato presidente del Comitato di Santa Croce del Montello ed è già stato consigliere e assessore comunale.

FERRUCCIO ROSSI: 65 anni, Sottufficiale della Guardia di Finanza in pensione è stato consigliere e assessore comunale. Da sempre membro del volontariato locale ha seguito da vicino le attività in parrocchia. Presidente dell’Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia sezione di Montebelluna.

GIULIA SAMOGIN: 25 anni, da poco ha conseguito la laurea magistrale presso la facoltà di Sviluppo interculturale dei sistemi turistici di Ca' Foscari. Addetta alle vendite presso l’azienda Astoria Wines, in passato ho lavorato come animatrice con i bambini.

GABRIELE ZANATTA: 22 anni, ha studiato all’Istituto Tecnico Cerletti. Laureato in Viticultura ed Enologia presso l’Università di Udine gestisce in prima persona l'azienda vinicola di famiglia e sono impiegato come enologo presso l’azienda Giusti Wine.

DANIELE ZOPPAS: 33 anni, dipendente della Ditta Maurelli spa della sede di Nervesa. Da quando avevo 18 anni fa il DJ ed attualmente gioca nella squadra di calcio a 5 Futsal Montello di Nervesa.