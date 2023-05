Comunali 2023, Mara Fontebasso sindaco di Nervesa: Fdi supera la Lega

Fratelli d'Italia conquista Nervesa della Battaglia con Mara Fontebasso, nuovo sindaco dell'ormai ex comune commissariato. Lo sfidante Andrea Ceotta, in corsa con la Lega, ha perso il confronto elettorale per poco più di un centinaio di voti.

Le percentuali non ancora ufficiali parlano di 980 voti a favore di Mara Fontebasso in corsa per Fratelli d'Italia (34,09% dei consensi) mentre Andrea Ceotta (Lega) ha ottenuto 861 voti (29,95%). Bene anche il candidato Matteo Mattiuzzo della civica "Uniti per Nervesa" con 698 voti pari al 24,28% dei consensi. Roberto Gatti chiude l'elenco dei candidati con 336 voti e l'11,69% di preferenze.

Il commento

«L'emozione è davvero tanta - commenta a caldo Mara Fontebasso -, il percorso della campagna elettorale è stato tortuoso e difficile ma abbiamo sempre lavorato con grande discrezione senza criticare nessuno anche se noi siamo stati attaccati dai nostri sfidanti, evidentemente ci temevano - spiega -. Una volta entrati in municipio ci metteremo subito al lavoro: le priorità saranno sistemare le convenzioni in scadenza con le associazioni locali e aprire l'ufficio per i cittadini in modo da accogliere e ascoltare le richieste più urgenti. Ora la vita sarà un po' tutta da riorganizzare ma ci tengo a ringraziare i nostri elettori per aver creduto nel cambiamento. Questo risultato ci dà una spinta ulteriore a fare del nostro meglio per i prossimi cinque anni».