"Vendesi la piazza di Paese": manifesto fa infuriare la sindaca. «Pronta a querelare»

"Vendesi piazza del Paese, Paese, prezzo euro 2.700.000 Info: Katia Uberti e Giunta. L'amministrazione comunale del Comune di Paese ha messo in vendita il parco piazza di Paese per trasformarlo in residenze private e fare cassa. Blocca la vendita, vota Pd". Potrebbe sembrare un annuncio di vendita ma è un manifesto elettorale: la trovata è della sezione del Pd di Paese che sostiene la candidata Giuliana Donadi. La replica della sindaca Katia Uberti a queste affissioni non si è fatta attendere e ora si dice pronta a presentare una querela a carico di chi ha ideato "l'annuncio di vendita" della piazza.

«Mi lascia senza parole la comparsa di alcuni manifesti elettorali denigratori, commissionati da un’esponente del PD, per i quali verrà fatta querela agli organi competenti» ha detto in una nota Katia Uberti «Dai manifesti si evince che l’amministrazione comunale sarebbe in procinto di cedere la piazza di Paese a una fantomatica società immobiliare. Nulla di più falso: mai alcuna nota, informazione o notizia è stata discussa, ed enfatizzo, mai discussa in giunta o in consiglio comunale».

«Mi duole pensare che i soldi spesi per veicolare informazioni false, calunnie e becere menzogne non siano stati invece investiti in una campagna elettorale leale e propositiva. È evidente che, a chi mancano programmi e prospettive per il futuro del paese, rimane solo l’opportunità di screditare, arrancando anche con attacchi del tutto personali pur di spargere disinformazione e paure tra i residenti al fine di racimolare qualche voto» conclude la sindaca «Paese si merita il meglio: una prospettiva per il futuro, investimenti significativi e un impegno sociale a portata di tutti i cittadini, ma soprattutto serietà. Non queste strumentalizzazioni meschine fatte solo per ottenere qualche riga di visibilità. Mi auguro che i manifesti appesi, vista la falsità del messaggio trasmesso, vengano immediatamente rimossi a spese di chi li ha commissionati».