Fratelli d'Italia Treviso, coordinamento al completo: «Pronti alla sfida delle Comunali»

Si è svolto lunedì 29 gennaio, al Bhr Hotel di Quinto di Treviso, il primo coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia guidato dal nuovo presidente Claudio Borgia che ha nominato i sette membri mancanti (di nomina del presidente) e presentato il nuovo organigramma.

Le nuove nomine

I sette nuovi membri nominati da Borgia sono: Bruno Rossetto, consigliere comunale di Silea; Marina Bonotto, Vice prensidente di Ater Treviso; Alberto Favaro, presidente di circolo di Loria; Stella Cancian, consigliere comunale di Oderzo; Matteo Conoscitore, commissario di Villorba, Gianmatteo Rizzi, consigliere comunale di Follina e Loris Bortoletto, militante storico della destra trevigiana.

Le nomine completano il nuovo direttivo del partito di Giorgia Meloni che sarà così composto, oltre che dal presidente Borgia, anche da Lucrezia Favaro, assessore di Montebelluna; Sabrina Moretto, Vicesindaco di Pederobba; Daniel Venturin, assessore di Volpago; Grazia Azzolin, già consigliere comunale di Castelfranco Veneto; Roberta Garbuio, Assessore di Castelfranco Veneto; Barbara Trentin, già assessore provinciale; Raffaele Freda, consigliere comunale di Preganziol; Giuseppe Montuori, commissario provinciale dal 2020 al 2023; Roberto Fava, Vicesindaco di Spresiano; Mauro Fantuz, presidente di circolo di Gogeda di Sant’urbano, Guido Bertolazzi, Capogruppo a Treviso, Stefano Ervas, Responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura, Massimiliano Spagnol, già consigliere comunale a Preganziol e attuale Presidente di circolo di Preganziol; tutti risultati eletti all’ultimo congresso, e dai nuovi membri nominati, dai membri di diritto. Si tratta di Onorevoli, Consiglieri Regionali e Consiglieri Provinciali: l’On. Marina Marchetto Aliprandi, il Consigliere Regionale Tommaso Razzolini, il Presidente di Gioventù Nazionale Carlo Alberto Correale e il vice Presidente della Provincia Martina Bertelle, Simone Autiero e Sandro Taverna.

Incarichi operativi

Borgia ha, inoltre, affidato gli incarichi operativi all’interno del coordinamento. La responsabile dell’Organizzazione è stata individuata nell’Assessore di Castelfranco Veneto, Roberta Garbuio, mentre titolare del dipartimento Autonomie Locali sarà Raffaele Freda, capogruppo dei meloniani nel Consiglio Comunale di Preganziol. Il riferimento rispetto alle adesioni al partito sarà Daniel Venturin, assessore di Volpago del Montello, della comunicazione si occuperà il giovane montebellunese Francesco Tortomasi, diversamente la castellana Grazia Azzolin sarà impegnata dell’organizzazione degli eventi del partito, l’incaricato al Programma sarà il villorbese Matteo Conoscitore e quello alle pratiche elettorali Gianluca Baroni. «Persone come punti di riferimento nei vari dipartimenti strategici, che mi affiancheranno dal punto di vista operativo per raggiungere gli obiettivi nel modo più efficace possibile. Il tutto avverrà tramite il costante confronto e dialogo con gli oltre 2800 iscritti, ma anche con i dirigenti, militanti, simpatizzanti e soprattutto con i cittadini» le parole del presidente.

Il commento

Borgia, già vicesindaco di Montebelluna, era stato eletto presidente provinciale del partito di Giorgia Meloni durante il congresso provinciale dello scorso 26 novembre, dichiara: «Abbiamo una squadra preparata ed eterogenea sul piano anagrafico e delle competenze, l’intento è quello di dare le migliori risposte ai territori e per questo ho cercato, sia in sede congressuale, che attraverso le nomine, di individuare amministratori e dirigenti di partito che siano rappresentativi dei diversi territori della nostra Provincia. Il fine naturalmente è quello di ottenere i migliori risultati alle amministrative del prossimo giugno e garantire un’adeguata organizzazione al partito in vista anche della contestuale partita delle elezioni europee. Sono certo - prosegue Borgia - che riusciremo, grazie all’apporto di tutti i dirigenti provinciali, a radicare in maniera capillare Fratelli d’Italia in Provincia di Treviso e dare risposte ai bisogni e ai problemi dei cittadini». Rispetto alla sfida delle prossime elezioni comunali,il presidente conclude: «Abbiamo fatto il punto rispetto a ciascuno dei 55 Comuni che andranno al voto, siamo pronti e affrontiamo questa fase pre-elettorale con entusiasmo e tanta voglia di crescere».

Fitta l’agenda del presidente Borgia e della sua squadra, che dopo avere incontrato tutti i presidenti dei circoli FdI della Marca, sta programmando una serie di incontri con gli iscritti. «Fratelli d’Italia si presenterà in tutti i Comuni con propri rappresentanti che si candideranno come candidati consiglieri e in diversi Comuni anche con candidati alla carica di sindaco - anticipa Borgia, che precisa -: I ragionamenti avverranno naturalmente con gli alleati del centrodestra per cercare di continuare a governare insieme nei tanti municipi della Marca. Il percorso e l’operatività del partito si baserà sui quattro pilastri che abbiamo condiviso prima, durante e dopo la fase congressuale con tutti gli iscritti. I quattro cardini sono: l’ascolto, il confronto, la partecipazione e il merito. La rotta è tracciata» chiude il presidente.