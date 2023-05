Comunali 2023, San Biagio torna al centrodestra: Valentina Pillon sindaco

Dopo una sfida elettorale all'ultimo respiro Valentina Pillon è stata eletta sindaco di San Biagio di Callalta con 2887 voti e il 50,56% dei consensi mettendo fine a un'epoca durata dieci anni durante i quali al governo del paese c'era sempre stato il centrosinistra dell'ex sindaco Alberto Cappelletto. Fiore Piaia, sfidante di Valentina Pillon, ha ottenuto 2823 voti con il 49,44% delle preferenze.

Sostenuta anche da Lega e Fratelli d'Italia in una grande coalizione di centrodestra, Valentina Pillon era l'unica candidata sindaca di Forza Italia in lizza a queste elezioni comunali nella Marca. Ventotto anni, nata e cresciuta a San Biagio, è stata campionessa mondiale di pattinaggio artistico nel 2017 con il Gruppo Division e campionessa della Nazionale Italiana. «Sono davvero felice e travolta dalle emozioni - le sue prime parole da sindaco -, ci abbiamo creduto tutti fin dal primo momento ma lo spoglio delle schede è stato davvero punto a punto fino alla fine. Con la mia squadra abbiamo lavorato all'unisono e il risultato è arrivato. Adesso il mio pensiero e il mio ringraziamento va in primis ai miei genitori e a mio papà che è sempre rimasto al mio fianco durante questo percorso. In campagna elettorale sono stata accusata più volte di essere una figlia di papà e la mia famiglia è stata più volte sotto attacco ma risponderemo con i fatti. Agli avversari faccio i miei complimenti per aver amministrato San Biagio negli ultimi dieci anni ma oggi finalmente i cittadini ci hanno dato fiducia per iniziare una nuova fase di cambiamento all'insegna dei giovani».