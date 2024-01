Sottopasso viale Cacciatori, Treviso Civica: «Ciclisti e pedoni vanno messi in sicurezza»

Dopo l'incontro del 24 ottobre scorso per informare i trevigiani sullo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione del sottopasso ferroviario di viale Cacciatori, Treviso Civica ha presentato venerdì 19 gennaio le sue proposte per il miglioramento del progetto.

«In uno spirito di totale collaborazione - dicono i portavoce dell'associazione - abbiamo inviato al Comune due proposte elaborate con l'assistenza di alcuni professionisti competenti in materia, per apportare interventi mitigatori al progetto. Siamo consapevoli che l'opera comporterà un sicuro vantaggio per la viabilità in entrata e uscita dal centro. Analizzato il progetto e interpellati i residenti, non possiamo però non evidenziare la presenza di alcuni limiti per la viabilità ciclopedonale. La lunghezza del tunnel darà luogo a un tracciato ciclopedonale che correrà per una settantina di metri sotto terra e a fianco delle corsie carraie dimensionate per consentire l'attraversamento del tunnel da parte di due autobus in contemporanea, con un indubbio disagio per gli utenti che non lo percorrono in auto. All'uscita del tunnel verso viale Orleans poi, il tracciato ad oggi ipotizzato presenta dei significativi disagi per il raggiungimento di un percorso agevole e sicuro per ciclisti e pedoni».

Le proposte

Treviso Civica ha quindi proposto due soluzioni a impatto economico decisamente esiguo a fronte del costo dell'intera opera: la prima proposta riguarda la realizzazione di una passerella ciclopedonale per l’attraversamento del fiume Sile alternativa al tunnel di viale Cacciatori, che potrebbe essere raggiunta da via Plinio il Vecchio attraversando una strada sterrata esistente o un terreno privato già soggetto a servitù pubblica, e sbarcare all’interno del dopolavoro ferroviario consentendo a ciclisti e pedoni di passare oltre la ferrovia usufruendo del nuovo sottopassaggio a loro esclusivo uso che verrà realizzato in via Benzi.

La seconda proposta riguarda invece la modifica del tracciato della pista ciclabile che, dallo sbocco del nuovo sottopassaggio ciclopedonale di via Benzi, procederà lungo viale Orleans in direzione stazione dei treni, per ridurre il numero degli attraversamenti stradali su viale Orleans e viale Trento e Trieste.