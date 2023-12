Frasi "sessiste", Carlotta Bazza all'attacco di Nordio: «Chieda scusa»

«Suonano decisamente stonate le parole del Ministro Nordio durante la presentazione del libro del Presidente Zaia lo scorso 2 dicembre a Santa Caterina: "Tacchi bassi, brutti vestiti ad abbruttire le donne, ma quando danzano....e un collega disse "Quea xe na tigre da materasso"». Non sono andate giù a Carlotta Bazza, consigliere comunale del Pd e segretaria del circolo Treviso Nord, le parole del Guardasigilli in occasione della presentazione del libro del governatore del Veneto.

«Parole e battute da bar - ha detto la Bazza - che stridono e riecheggiano a Santa Caterina mezz'ora dopo il doveroso ricordo da parte delle istituzioni presenti, Nordio compreso, a Giulia Cecchettin. In questi casi forse torna utile il silenzio ma io ho il dovere di fare rumore, perché a tutti noi è stato chiesto di fare rumore, anche al sindaco Mario Conte. Il nostro Sindaco che il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin invitava, in una piazza dei signori gremita di persone, all'educazione maschile e al suo massimo impegno per questo, da subito. Fare rumore significa, oggi, non tralasciare alcun dettaglio e far emergere ogni situazione, frase, messaggio, atto che sia irrispettoso nei confronti delle donne».

«Quindi - ha proseguito il consigliere comunale - dopo che tutti assieme abbiamo riempito le piazze italiane con commozione e rabbia non possiamo accettare le parole di Nordio e non possiamo permettere che un ministro alla giustizia, che dovrebbe avere un atteggiamento esemplare, usi certi termini. Il Sindaco Mario Conte presente in sala ad applaudire il libro di Zaia, avrebbe dovuto intervenire e esortare il Guardasigilli a chiedere scusa perché certe battute non devono essere più ammesse, proprio quando il sindaco aveva promesso alla sua comunità che lui per primo, da subito, avrebbe contrastato la violenza di genere sentendo forte la necessità di educare gli uomini».

«Invito il sindaco Mario Conte ad intervenire - ha concluso la Bazza - suggerendo al ministro Nordio di scusarsi pubblicamente. Le istituzioni devono essere un costante esempio e vigilare senza sosta su ogni forma di spregio e di indifferenza sul tema. Sono indignata e come me molte donne presenti in sala. Il rumore comincia da qui, non possiamo più sopportare toni e battute offensive e anche incivili».