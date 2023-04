Park Vittoria e fast park: nuovi parcheggi a ridosso del centro

Via al Park Vittoria e ai fast park: il percorso verso la pedonalizzazione passa attraverso la realizzazione di parcheggi in centro. Annuncia infatti il candidato sindaco Mario Conte: «Realizzeremo il Park Vittoria da 430 stalli che ci consentirà di restituire piazza Vittoria riqualificando l’intero quadrante che insiste sulla piazza, con spazi alberati e completamente pedonalizzati. Inoltre realizzeremo un Fast Park in via Foscolo (180 stalli) e in via Dandolo (sempre 180 posti nel quartiere San Zeno).Proseguiranno dunque i progetti nel lavoro che migliorerebbe l’accesso alla Città: “I nuovi parcheggi ci permetteranno di raggiungere tutti i luoghi di interesse e le attività in 5 minuti». Chi abita nella zona nord di Treviso potrà facilmente accedere al centro, in particolare il martedì e il sabato, giorni in cui c’è il mercato. Chi invece arriva dal Terraglio troverà facile accesso alla città anche da sud.