Caso Pam e baby gang tra via Roma e piazza Borsa: «Serve una commissione urgente»

Una commissione straordinaria sulla questione sicurezza nel quadrante di piazza Borsa, via Zorzetto, giardinetti di Sant'Andrea e via Roma. A chiedere formalmente questo tavolo di confronto sono Antonella Tocchetto e Carlotta Bazza, consigliere del Partito Democratico di Treviso. Venerdì scorso si è tenuto un vertice sulla sicurezza in Prefettura con al tavolo il Sindaco Mario Conte il Prefetto Sidoti, le forze dell’ordine e i dirigenti dell’azienda Pam dopo la nota al vetriolo contro Conte da parte del colosso della Gdo.

«Da quanto leggiamo pare che le 18 denunce dell’azienda effettuate nel 2023 non siano abbastanza per decretare uno stato di emergenza. A nostro parere, il problema non è solo stabilire o discutere del numero di denunce, ma è necessario e urgente affrontare la questione in tutti i suoi aspetti per trovare soluzioni concrete ed adeguate, a partire dalla tutela di lavoratrici, lavoratori e residenti» spiegano le consigliere comunali del Pd, Antonella Tocchetto e Carlotta Bazza «Riteniamo inoltre che poche siano le informazioni che il Comune fornisca per avere un quadro chiaro sulla zona che va dalla stazione a piazza Borsa. Da qui nasce l’esigenza di chiedere una commissione congiunta (sicurezza e sociale) per cercare di capire cosa stia succedendo e ascoltare chiunque possa esprimere indicazioni utili a individuare ambiti di intervento e soluzioni concrete per contrastare marginalità sociali, presenti anche nella nostra città».

«Abbiamo non solo chiesto che in questa commissione siano presenti cooperative sociali e forze dell’ordine ma anche i rappresentanti sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici del PAM, non ancora ascoltati dalle istituzioni» continuano le consigliere dem «Vogliamo che l’amministrazione prenda in mano la questione una volta per tutte coinvolgendo anche le minoranze per un confronto importante al fine di capire le criticità per poi progettare un’idonea riqualificazione. Vogliamo un tavolo chiaro in cui si affronti la questione con trasparenza una volta per tutte, senza additare di volta in volta responsabilità nuove. Si sono rivolti in questi giorni a noi residenti e commercianti fortemente impensieriti per il futuro e spaventati per il presente del quadrante attorno a piazza Borsa».

«Come Partito Democratico» chiude la nota «abbiamo intenzione di organizzare iniziative ed eventi culturali per essere presenti e per assumerci le responsabilità che ci chiede la città, a partire dalla valorizzazione delle piazze e degli ambienti comuni. Speriamo vivamente che l’Amministrazione riunisca la commissione richiesta quanto prima per informare tutte e tutti noi sulla questione e sulle soluzioni che immagina per il futuro della città».